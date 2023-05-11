Стали известны кандидаты на звание «Почетный гражданин Петрозаводска»

Заседание рассматривающих предложения о присвоении звания «Почетный гражданин города Петрозаводска» комиссии состоялось 11 мая. Из шести претендентов тайным голосованием выбрали двоих, сообщили в пресс-службе мэрии.

Это директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг и главный врач Республиканского онкологического диспансера Ерванд Хидишян.

В списке соискателей были также гендиректор компании «Питсервис» Владимир Виноградов; мастер спорта СССР международного класса, тренер Анатолий Куриков; председатель Совета Петрозаводского городского потребительского общества Борис Махренский; председатель Карельской региональной общественной организации защиты животных «Первый приют» Владимир Рыбалко.

Протокол заседания комиссии представят главе Петрозаводска, а он вынесет вопрос на рассмотрение сессии Петросовета, где должны принять проект решения о присвоении почетного звания. // фото: страницы героев публикации ВКонтакте