Вяртсиля: карельский поселок в ожидании перемен

Текст, фото: Елена Малишевская

Вяртсиля – поселок городского типа в Сортавальском районе Карелии. Поселение с богатой историей: было когда-то в составе и Швеции, и Финляндии, и Российской империи, и Советского Союза. Следы этой истории можно найти повсюду: в виде памятников и построек разных времен. Сегодня местные жители размышляют, как будут жить дальше. Говорят, в поселке разместится воинская часть. Благо это для Вяртсиля или нет? Возможно, улучшится инфраструктура, «хотя бы дороги внутри поселка отремонтируют», говорят вяртсильцы.

Мягкий климат и прекрасная природа. Неудивительно, что древнее поселение на месте нынешнего поселка существовало еще в I тысячелетии до нашей эры. Его следы были найдены в 1935 году финским археологом Сакари Пялси. Затем Вяртсиля упоминается в окладных книгах за 1499-1500 года, селение насчитывало тогда три двора и входило в состав Водской пятины Новгородской земли. В 1617 году по Столбовскому договору территория была передана Россией Швеции. Позже поселок вошел в состав Княжества Финляндского Российской империи. С 1918 года Вяртсиля принадлежал независимой Финляндии. По условиям Московского договора 1940 года поселок вошел в состав Карело-Финской республики. В результате заключения перемирия новая государственная граница разделила область муниципалитета Вяртсиля на две части: западная осталась в Финляндии, но большая часть территории отошла Советскому Союзу. В 1941 году финские войска отвоевали Вяртсиля. Московское соглашение о прекращении огня в 1944 году потребовало от финнов отступления к границе 1940 года. Так поселок и живет до сих пор: половина Вяртсиля в Финляндии, половина – в России.

Главная проблема поселка, как и всей Карелии, демографическая: если в советские времена здесь проживало около четырех тысяч человек, то сейчас меньше двух. Школа работает, но многие возят детей учиться в поселок Пуйккола, что в 15 километрах от Вяртсиля. Казалось бы, странное решение, но местные говорят, что с вяртсильской школой беда: учителей катастрофически не хватает, должность директора занял человек без педагогического образования.

Местная больница тоже работает, хотя ей явно нужен ремонт, хотя бы косметический. Медиков-специалистов мало, приезжают время от времени из Сортавалы, проводят прием.

Местный метизный завод функционирует, хотя он уже не такой мощный, как был во времена Советского Союза. О его былой славе напоминает несгибаемая фигура вождя. Здесь производят стальную проволоку.

Вяртсильский хлебозавод не работает. Стоит старое здание, зияет выбитыми стеклами, представляет собой типичную «заброшку» - опасное место времяпровождения для подростков и маргиналов. Почему не снесут? Понятно, почему: дорого сносить. Все к такому зрелищу привыкли и вопросов не задают.

Лагерь-космодром имени Юрия Гагарина тоже не работает. Когда-то здесь отдыхали сотни детей со всей Карелии. Сегодня стоят бесхозные корпуса, разваливаются. Судя по объявлению на воротах, ищут инвестора, готового что-то сделать на этой территории. Хорошо бы, лагерь отдыха для детей. Природа здесь, действительно, замечательная.

Юрий Оламенков родился и всю жизнь живет в Вяртсиля. Даже родился в местной больнице. Начинал работать на хлебозаводе, потом на метизном заводе, затем в госслужбе по надзору транспорта. Последние семь лет на пенсии.

Еще в юности увлекся резьбой по дереву, год назад занялся берестой. Сегодня в его коллекции множество изделий – от ножей и топоров до плетеных подстаканников.

Юрий в своей работе в основном использует ольху и осину. Сосна, говорит, слишком смолистая. Осина – достаточно твердая порода, она даже по структуре похожа на кость. Гниению не поддается, стойкая. Бересту собирает раз в году – во время цветения шиповника, оно продолжается две недели, в этот период береста хорошо отходит от ствола березы.

Юрий с гордостью показывает нож, который делал его отец. Ручка – из бивня мамонта.

«Нельзя сказать, что я – потомственный резчик по дереву, отец так сильно этим не увлекался. Он был охотником и рыбаком, это да. Ножи никогда не покупал, все делал сам».

В арсенале мастера – множество инструментов, многие из которых сделал сам. Готовые изделия из дерева тщательно обрабатывает морилкой, зачищает шкуркой. Покрывает самодельной мастикой – варит из льняного масла и воска. «Хорошая защита не только для дерева, даже руки можно мазать вместо крема», улыбается Юрий.

А вот на продажу свои шкатулки и корзинки не выставляет: говорит, что все расходится по друзьям и родственникам. Дарит на праздники и просто так.

Если в поселке Вяртсиля будут какие-то существенные перемены, связанные с размещением воинской части, повлияет ли это на жизненный уклад Юрия Оламенкова? Скорее всего, нет. Он будет также делать резцами узоры на шкатулках, варить мастику, ждать цветения шиповника и собирать бересту.

Конечно, есть более молодое, трудоспособное население поселка, которому хотелось бы перемен к лучшему: и чтобы дороги подлатали, и чтобы молодые учителя приехали работать в школу, и чтобы услуги стоматолога были доступны не несколько раз в месяц, а чаще.

Тем не менее, Вяртсиля остается одним из самых симпатичных и благоустроенных поселков Карелии. Много частного сектора: люди строят собственные дома, благо с землей здесь проблем нет. Да и оплачивать бешеные счета за коммуналку в многоэтажных домах вяртсильским семьям надоело. В строительстве стараются применять финские технологии, сказывается близость соседнего государства. Многие заводят приусадебные хозяйства, разводят курочек, например.

Еще совсем недавно контрольно-пропускной пункт «Вяртсиля-Ниирала» на российско-финляндской границе пропускал до 1 миллиона человек ежегодно. Оживленно было и по трассе до Вяртсиля. Сегодня здесь тихо и малолюдно.

А вот съездить посмотреть на этот прекрасный поселок очень советую. Правда, для этого хорошо бы иметь там родственников или хотя бы знакомых. Пограничный режим в Вяртсиля никто не отменял.