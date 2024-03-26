Названы полезные для быстрого засыпания продукты

Употребление некоторых продуктов перед сном способствует быстрому засыпанию. Об этом рассказали британские сомнологи, результаты исследований приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, для легкого отхода ко сну рекомендуется есть бананы. Этот фрукт содержит магний и калий - элементы, которые помогают расслабить напряженные мышцы. Также в бананах содержится в большом количестве аминокислота триптофан. Она стимулирует выработку гормонов спокойствия. Врачи советуют съесть перед сном банан целиком или сделать из него смузи.

Магний также есть и в миндале. У этого ореха есть еще одно преимущество. Он содержит белки, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови во время сна. Специалисты советуют употреблять горстку орехов с молоком или медом перед сном. // Фото: unsplash.com / Davidcohen