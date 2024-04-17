Названа самая многонаселенная страна в мире

1 миллиард 442 миллиона человек живут в Индии, такие цифры приводит издание «Газета.Ru», ссылающееся на доклад фонда ООН в области народонаселения. Эта страна стала самой многонаселенной на планете.

26% населения составляет молодежь от 10 до 24 лет. Продолжительность жизни в среднем у мужчин 71 год, у женщин - 74 года.

Вторым мировым лидером по численности людей стал Китай. В Поднебесной проживает 1, 425 млрд человек. // фото Nasa/ unsplash.com