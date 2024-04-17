17 апреля 2024, 16:46
Россиянин поехал отдыхать в Таиланд и погиб
Российский турист разбился насмерть на скутере на Пхукете
Российский турист погиб во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.
По данным источника, трагедия произошла на острове Пхукет ранним утром 17 апреля. 40-летний россиянин ехал на скутере вместе со своей 41-летней супругой. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство вылетело в придорожную канаву.
Мужчину отбросило в заросли на пять метров. Спасти его врачам не удалось. Женщина получила небольшие травмы.
Отмечается, что тело россиянина было доставлено в местную больницу для исследования. // Фото: unsplash.com / Sumit Chinchane