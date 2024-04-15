Эксперты считают, что россиянам придется прощаться с пляжами Анталии

Стоимость отдыха на курортах Турции планируют увеличить как минимум еще на 20 процентов. Так что большинству россиян придется попрощаться с пляжами Анталии, считают эксперты. Об этом пишет специализированное издание «Турпром».

Специалисты отмечают, что уже сегодня цены на отдых в Турции увеличились до пределов покупательской способности россиян со средней зарплатой.

При этом турки несут повышенные расходы из-за баснословных платежей по каналам за счет использования третьих стран. Так что для европейских туристов устанавливают одни цены, а для россиян – совсем другие. Разница сейчас составляет порядка 30-40 процентов не в нашу пользу.

Дополнительное подорожание на 15 или 20 процентов сделает недоступным отдых в Турции для многих граждан РФ.

Ряд экспертов полагают, что стоимость туров увеличится не на 15-20, а на 30 или даже 40 процентов, так как в них заложат разницу курсов валют и инфляцию.

Одновременно с этим растут и цены и на отдых в России. Если в Турции в марте стоимость отдыха увеличилась на 5,6 процента, то в РФ этот показатель составил 10,6 процента. // фото: unsplash.com