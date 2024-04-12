Кабина фуникулера упала в Анталье, погиб человек

Кабинка канатной дороги в турецкой Анталье рухнула вместе с людьми. Она сорвалась с троса, как минимум один человек погиб, передает местный телеканал TRT.

Почему произошло ЧП, пока неизвестно, сколько человек пострадало - тоже. Фуникулер временно остановили, сейчас спасатели эвакуируют людей из других кабин. Канатная дорога расположена в районе Коньяалты.

Очевидец рассказал, что сначала раздался звук, похожий на взрыв, канатную дорогу сильно затрясло, затем кабинка рухнула. На место приехали отряды пожарных и бригады скорой помощи. // фото: unsplash.com