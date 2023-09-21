Назван проявляющийся на лице симптом рака

Пожелтение кожи лица и белков глаз может указывать на развитие рака поджелудочной железы. Об этом рассказал гастроэнтеролог из США Асиш Басси, его слова приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Другие признаки, которые могут появиться по мере прогрессирования рака поджелудочной железы, включают боли в животе, необъяснимое снижение веса, потерю аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением и возникновение диабета»,

- отметил врач.

Специалист добавил, что данный вид рака протекает бессимптомно на ранних стадиях, поэтому болезнь называют «тихой». // Фото: unsplash.com / Hash Naidoo Jade Photography