Назван лучший продукт для перекуса перед сном

Перед сном можно перекусить белковыми продуктами, рассказал диетолог Алексей Ковальков. Своим пациентам специалист советует съедать по два яичных белка.

«Желтки выбрасываем, а белки варим или жарим с помидорами, чесночком, укропом»,

- приводит слова диетолога «Лента.ру».

Эксперт пояснил, что блюда из яиц насыщены аминокислотами, которые стимулируют выработку гормона роста. Как итог, человек худеет во сне.

По словам Ковалькова, чем раньше человек ложиться спать, тем активнее организм борется с жирами. (фото steaklovers.menu)