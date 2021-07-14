Диетолог перечислила продукты, от которых лучше отказаться в жару

Сладости, кофе, соленые и копченые продукты лучше не употреблять в жару, пишет РИА Новости. Эти продукты могут способствовать обезвоживанию, неблагоприятно воздействуют на кишечник, снижают иммунитет и могут привести к аллергические, предупредила диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

В сладких продуктах с кремом особенно быстро размножаются болезнетворные бактерии. Эксперт также советует не есть жирные продукты, фастфуда и быстрые углеводы. Эти продукты способствуют набору веса.

Кофе может вызвать обезвоживание и нагрузку на сердце, так как обладает мочегонными свойствами и усиливает частоту сердечных сокращений. В жару опасен алкоголь из-за усиливающегося токсичного эффекта. (фото zen.yandex.ru)