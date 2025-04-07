Назначен прокурор Суоярвского округа

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 3 апреля юрист 1 класса Алексей Калашников назначен на должность прокурора Суоярвского округа.

Алексей Калашников работает в органах прокуратуры Карелии с февраля 2017 года. Проходил службу в должностях помощника прокурора Беломорского района, старшего помощника и заместителя прокурора Калевальского района.

С сентября 2024 года исполнял обязанности прокурора Суоярвского округа.