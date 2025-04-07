07 апреля 2025, 19:05
Назначен прокурор Суоярвского округа
Вышел приказ Генпрокурора России о назначении в Карелии
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 3 апреля юрист 1 класса Алексей Калашников назначен на должность прокурора Суоярвского округа.
Алексей Калашников работает в органах прокуратуры Карелии с февраля 2017 года. Проходил службу в должностях помощника прокурора Беломорского района, старшего помощника и заместителя прокурора Калевальского района.
С сентября 2024 года исполнял обязанности прокурора Суоярвского округа.