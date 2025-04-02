Назначен новый руководитель Минстроя Карелии

Новым министром строительства, ЖКХ и энергетики Карелии стал Александр Федоричев. Он назначен на эту должность со 2 апреля, стало известно из официальных источников.

Новый руководитель Минстроя - уроженец Петрозаводска. В столице Карелии прошли его школьные и студенческие годы. В 2002 году он окончил Петрозаводский государственный университет, а в 2022 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

Отмечается, что у Александра Федоричева большой опыт в сфере модернизации систем ЖКХ. В разные годы он руководил отделом ЖКХ администрации Прионежья, госкомитетом республики по вопросам развития местного самоуправления, был первым заместителем председателя госкомитета по стройжилдорнадзору, заместителем министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

Первоочередной задачей нового министра станет вопрос расселения аварийного жилья в республике.