Путин дал поручения по развитию Арктики, которые коснутся и Карелии

В рамках Международного арктического форума президент России Путин дал ряд поручений по дальнейшему развитию инфраструктуры региона, поддержке судостроения, продолжению газификации, привлечению туристов в Арктику.

«Здесь, в Арктике, в этом стратегическом и значимом для нас регионе перед нами стоят масштабные и системные задачи. Предстоит укреплять транспортную, логистическую инфраструктуру, расширить возможности экономики, бизнеса с обязательной защитой чувствительных экосистем Арктики. Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населённые пункты Крайнего Севера, в целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошо оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения, чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно»,

- сказал президент на пленарном заседании.

В арктическую зону входит 38 процентов территории. По поручению президента в республике определена Кемско-Беломорская агломерация, для развития территорий которой разработан мастер-план.

По поручению Путина в Карелии развивается Онежский судостроительный-судоремонтный завод, где трудятся более 500 человек. Портфель заказов сформирован по 2030 год включительно. В планах – расширение линейки рыбопромысловых и научно-исследовательских судов и судов специального назначения. Здесь строится первая цифровая верфь в России.

По поручению Президента до 1 августа текущего года будет утверждена финансово-экономическая и организационная модель развития трансарктического транспортного коридора, куда входят железнодорожные пути Карелии в сторону Мурманска и Беломорско-Балтийский канал. Северный морской путь должен стать ключевым звеном трансантарктического коридора, который свяжет Санкт-Петербург, Мурманск и Владивосток.

Президент поручил поддерживать инициативы развития туркомплексов, приведя в пример, в том числе и проекты в Карелии. Глава государства поддержал предложение Карелии о включении в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» обустройство туристической инфраструктуры Белого моря.

«Нам даны пути решения проблем. В нацпроектах будут учтены расходы на Арктику. По запросу гражда отдельно будет рассмотрен вопрос расселения аварийного жилья. Подтверждение газификации Мурманска значит и продолжение газификации Карелии до 2030 года. В развитие Северного морского пути включены Белое море и Беломорско-Балтийский канал, что даст импульс развитию прилегающих территорий. Арктический туризм – одно из перспективных направлений, так как Белое море – уникальное место для туристов. Белое море должно стать уникальным местом для туризма, и не только внутреннего. Я уверен, что и иностранный турист будет очень заинтересован. Туризм системный, массовый начнется именно с Белого моря. Беломорские петроглифы – очередной объект ЮНЕСКО»,

- резюмировал итоги форума Глава Карелии Парфенчиков.

Всего по поручению Президента в проекты в Арктике инвестируется 35 триллионов рублей.