Парфенчиков поддержал усилия мэра Петрозаводска по развитию города

Глава Карелии Артур Парфенчиков в формате видеоконференцсвязи принял участие в очередной сессии Петрозаводского городского Совета, которая прошла в Администрации города. Вместе с депутатами руководитель региона заслушал отчет главы городского округа Инны Колыхматовой о её деятельности и деятельности муниципалитета за 2024 год.

Артур Парфенчиков поддержал усилия Инны Колыхматовой и специалистов администрации карельской столицы в работе по развитию города.

– Позитивные результаты мы видим в жизни города по самым разным направлениям. Это очень важно, потому что из достижений муниципальных образований складывается общий успех республики. В Петрозаводске развиваются действующие предприятия и открываются новые производства. Ремонтируются школы и детские сады, дороги и дворы, благоустраиваются парки и скверы. Недавно запущена программа обновления тротуаров. С трудностями, но повышается качество работы транспортной системы. Команда города во главе с Инной Сергеевной сделала очень много. Вы — сильный руководитель. Можете рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны Правительства республики.

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Среди важных достижений, отмеченных в докладе главы города, – создание муниципальной автобусной колонны общественного транспорта с регулируемым тарифом и новых маршрутов для жителей отдаленных микрорайонов, почти полное обновление подвижного состава троллейбусов – 27 новых машин закупили только за прошлый год. В этом году при поддержке Правительства Карелии планируют приобрести 18 автобусов для создания новых маршрутов. Благодаря этой работе уже сегодня 30 % всех автобусных перевозок выполняет городское предприятие, что позволило ослабить многолетнюю монополию частных компаний, качество и стоимость услуг большинства которых не устраивает петрозаводчан.

За 2024 год доходы в бюджет Петрозаводска увеличили на 36 %. Это рекордные показатели. Дополнительные средства город сможет направлять на реализацию важных проектов. Развиваются и запускаются не только крупные предприятия, но и малый, средний бизнес и самозанятые – количество плательщиков профессионального налога за 2024 год выросло на 23 %. И рост поступлений в бюджет продолжится благодаря поддержке Правительства республики.

– Мы поддержали Петрозаводск и на законодательном уровне. По моей инициативе были изменены нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований налога от малого и среднего бизнеса. Уже с будущего года эта мера принесет городской казне дополнительно 237 миллионов рублей,

– отметил Артур Парфенчиков.

Важным успехом работы администрации города за прошлый год также стало обновление инфраструктуры для жизни граждан – отремонтировали сразу 5 мостов, начали капремонты детских садов и продолжили капремонты в школах, успешно заработала программа комплексного развития территорий – сегодня её реализуют сразу в нескольких микрорайонах: на Кукковке, Октябрьском, Первомайском и Зареке. Благодаря этой инициативе силами застройщиков сносят расселенные дома, а при строительстве нового жилья предусматривают серьезные площади социального назначения, а также благоустраивают территории, ранее занятые аварийными и руинированными объектами.

В ближайших планах администрации города подготовка к празднованию 80-летия Великой Победы. К знаменательной дате в столице Карелии развернутся работы по благоустройству, особенно возле мемориалов и памятных мест, а также ямочный ремонт автодорог по всему Петрозаводску.