Найдены тела членов экипажа разбившегося под Москвой самолета

В Московской области найдены тела членов экипажа разбившегося самолета Superjet 100. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что для опознания останков понадобится генетическая экспертиза. На месте крушения лайнера продолжаются следственные действия. Вскоре начнется вывоз обломков.

Напомним, самолет Superjet 100 разбился около Коломны днем 12 июля. На борту воздушного судна находились двое пилотов и бортинженер. Все они погибли. // Фото: freepik.com / Chevanon