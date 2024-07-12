Самолет Superjet потерпел крушение под Москвой

В Московской области днем 12 июля потепел крушение самолет Superjet. По предварительным данным, погибли три члена экипажа лайнера, сообщает "Интерфакс".

По данным источника, авиакатастрофа случилась рядом с Коломной. Очевидцы сообщили о падении самолета, на место выехали спасатели.

Отмечается, что на борту находились два летчика и бортинженер. Официальной информации о судьбе членов экипажа пока нет. \\ Фото: unsplash.com \ Philip Myrtorp