12 июля 2024, 16:14
Самолет Superjet потерпел крушение под Москвой
Три члена экипажа могли погибнуть в авиакатастрофе в Московской области
В Московской области днем 12 июля потепел крушение самолет Superjet. По предварительным данным, погибли три члена экипажа лайнера, сообщает "Интерфакс".
По данным источника, авиакатастрофа случилась рядом с Коломной. Очевидцы сообщили о падении самолета, на место выехали спасатели.
Отмечается, что на борту находились два летчика и бортинженер. Официальной информации о судьбе членов экипажа пока нет. \\ Фото: unsplash.com \ Philip Myrtorp