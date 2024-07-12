Туристку на сапборде унесло в море в Краснодарском крае

В Краснодарском крае бесследно пропала туристка, вышедшая в Черное море на сапборде. Об этом сообщает администрация Туапсинского района.

По данным источника, три отдыхающих отправились кататься на досках вечером 11 июля. Когда женщины не вернулись с прогулки, их отправились искать. Через некоторое время одна из туристок смогла самостоятельно добраться до берега. Еще одну спасли сотрудники МЧС.

Судьба третьей женщины - туристки из Санкт-Петербурга - остается неизвестной. Ее ищут несколько десятков человек и пять катеров. Решается вопрос об организации поиска с воздуха. \\ Фото "Петрозаводск говорит"