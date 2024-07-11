Россиянам назвали продукты для хорошего настроения

Эндокринолог Диляра Лебедева рассказала о том, что улучшить настроение можно с помощью правильной еды. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила врач, для улучшения настроения можно использовать продукты, содержащие ацетилхолин. Это горох, шпинат, рыба, яичный желток. Эти продукты успокаивают и придают сил. Еще один гормон радости - дофамин - можно получить из яблок, бананов, авокадо, грецких орехов, сказала медик.

Помимо этого, Лебедева советует есть помидоры, гречку и пить чай. Эти продукты снимают напряжение и улучшают сон. // Фото: unsplash.com / Nrd