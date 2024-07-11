Актриса Людмила Поргина раскрыла размер своей пенсии

Российская актриса и вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала о своей пенсии. Слова заслуженной артистки России приводит Teleprogramma.pro.

Поргина сообщила, что получает от государства 56 тысяч рублей ежемесячно. При этом большую часть этой суммы составляет столичная надбавка.

Актриса при этом призналась, что считает пенсии московских артистов несправедливыми.

«Ни Алиса Фрейндлих, ни Олег Басилашвили не получают повышенные пенсии, это только мы, в столице. Конечно, это большой вопрос в России - про пенсии. Я много путешествую по нашей стране, по старинным городам и вижу, как там живут люди на копейки», - поделилась она. // Фото «Петрозаводск говорит»