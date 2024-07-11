Ребенок упал на железнодорожные провода и получил страшные ожоги

В Смоленской области семилетний мальчик получил тяжелые повреждения во время прогулки с друзьями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, инцидент случился 9 июля в городе Сафоново. Компания ребят гуляла по городу. Мальчики проходили по автомобильному мосту, под которым проходит железная дорога. В какой-то момент один из детей уронил свой ботинок на вагон, стоявший под мостом. Ребенок потянулся за ним, но не удержал равновесие и упал на железнодорожные провода.

Мальчика экстренно госпитализировали в местную больницу. У него были зафиксированы ожоги головы и тела, ожоги 70% дыхательных путей, закрытая черепно-мозговая травма, шок. 10 июля пострадавшего доставили для лечения в Москву. // Фото: unsplash.com / Mat Napo