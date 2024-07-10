Неожиданный тренд из 2000-х вернулся в моду этим летом

Стилист Влад Лисовец посоветовал россиянкам носить одежду из латекса летом 2024 года. Слова специалиста приводит НСН.

Эксперт заметил, что мода циклична, и сейчас вновь становятся популярными многие вещи из 2000-х годов. Это относится и к латексной одежде.

«Сегодня на пике трендов "нулевые": очень короткие майки и шорты, латекс, джинса, босоножки и туфли. Для самых смелых в моде также рок-н-ролл: это жесткие плечи на пиджаках, поблескивающие ткани, казаки», - сказал Лисовец. // Фото: unsplash.com / Stow Kelly