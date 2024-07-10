Россиянам назвали самые полезные продукты для щитовидной железы

Эндокринолог Диляра Лебедева назвала самые полезные для щитовидной железы продукты. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Врач отметила, что для здоровья щитовидки необходимы йод, цинк, а также белок. Так, в морепродуктах и в йодированной соли содержится много йода, эти продукты смогут помочь щитовидной железе. Также нужно употреблять достаточное количество белка, чтобы организм получал тирозин, который является строительным материалом клеток.

Лебедева также отметила, что такие вещества как железо, цинк, селен, а также витамины D и А не всегда можно получить из пищи в достаточном объеме. При дефиците этих веществ их необходимо принимать дополнительно, посоветовала медик. // Фото: unsplash.com / Hush Naidoo Jade Photography