Медик призвал россиян отказаться от ряда продуктов летом
Летом на многих продуктах активно размножаются бактерии, что может таить смертельную опасность. Об этом предупредил гастроэнтеролог Владимир Логинов. Слова специалиста приводит «Лента.ру».
Так, медик рекомендовал в первую очередь отказаться в жару от мяса и морепродуктов. При неправильном хранении эти продукты могут быть заражены кишечной палочкой, предупредил Логинов. Особую опасность при нарушении технологии приготовления представляют консервы, вяленая рыба, колбасная продукция, копчености. В них может развиваться бактерия, вызывающая ботулизм.
Врач добавил, что летом можно отравиться также яйцами, сырами и другими молочными продуктами. Недоваренные яйца могут содержать сальмонеллу, а в молочных продуктах размножаются несколько видов опасных бактерий, которые могут вызвать отравление, сказал специалист.
Логинов подчеркнул, что все готовые салаты, особенно с майонезом, нужно сразу же съедать или выбрасывать, поскольку на жаре они портятся очень быстро.
Врач дал совет летом хранить любые продукты в холодильнике. Перед употреблением нужно тщательно мыть овощи и фрукты. При появлении малейших симптомов отравления следует сразу же обращаться к специалистам, резюмировал медик. // Фото: unsplash.com / Nrd