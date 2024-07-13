Путин повысил пенсии военным

Владимир Путин подписал указ об индексации на 5,1% пенсий военных пенсионеров. Выплаты будут повышены 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Прежде размер пенсии у военных пенсионеров составлял 89,32% от размера денежного довольствия. Законом устанавливается, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября будет составлять 89,83%.

В Совете Федерации рассказали, что повышение пенсии составит, в среднем, 500 рублей. // Фото: kremlin.ru