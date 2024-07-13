Российское телевидение не покажет Олимпиаду

Российское телевидение не покажет Олимпийские игры в Париже. Об этом сообщает портал Sports.ru.

По данным источника, было принято политическое решение не показывать Олимпиаду-2024 из-за того, что российские спортсмены не будут участвовать в большинстве видов спорта. В связи с этим от трансляций отказались Первый канал и «Россия-1».

Отмечается, что обсуждался вариант показа отдельных соревнований с участием российских спортсменов на платных каналах холдинга «Матч». Однако после того, как стало понятно, что на Играх выступят лишь 15-16 атлетов из нашей страны, в руководстве холдинга отказались от этих планов.

Отмечается, что в последний раз на отечественном телевидении Олимпиада бойкотировалась в 1984 году. Тогда Игры проходили в Лос-Анджелесе, и сборная СССР на них не поехала. // Фото: unsplash.com / Bryan Turner