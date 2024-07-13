Младенец подавился рвотой и умер в Ленобласти

В Ленинградской области умер младенец, родившийся две недели назад. Об этом пишет 47news.

По информации источника, сигнал о трагедии поступил в экстренные службы Выборга днем 12 июля. По предварительным данным, новорожденный подавился рвотой и умер.

Точную причину смерти малыша установит экспертиза. Полиция и Следственный комитет проводят проверку по факту случившегося. Известно, что семья умершего ребенка благополучная, ранее она не попадала в поле зрения правоохранителей. // Фото: unsplash.com / Omar Lopez