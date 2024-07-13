Взрыв произошел в пятиэтажном доме в российском городе

Утром 13 июля в городе Опочка Псковской области прогремел взрыв в пятиэтажке. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По данным главы области, в многоквартирном доме взорвался газ. В результате инцидента пострадали два человека. Они госпитализированы. Повреждены три квартиры и два автомобиля.

После происшествия начался пожар. Специалисты прибыли на место ЧП оперативно и потушили возгорание в течение 15 минут.

Люди уже покинули пострадавшее здание. В основном, они уехали к родственникам. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev