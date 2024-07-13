Мужчина упал замертво на собеседовании в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина умер во время собеседования. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, горожанин возрастом около 50 лет вошел в кабинет директора, разговор начался. Через какое-то время руководитель вышел, а когда вернулся, увидел, что соискатель лежит на полу. Мужчина не подавал признаков жизни.

На место была вызвана скорая помощь. Медики ничем не смогли помочь пациенту. В обстоятельствах смерти петербуржца разбираются следователи. // Фото: unsplash.com / Io & Tech