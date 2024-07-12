Любителей кофе предупредили о тревожном симптоме

Эндокринолог Роман Терушкин рассказал о том, что натуральный кофе без добавок полезен для здоровья. Этот напиток бодрит, отметил врач. При этом если организм никак не реагирует на кофе, человеку стоит задуматься. Слова специалиста приводит aif.ru.

Доктор пояснил, что отсутствие реакции на кофе может сигнализировать о проблемах в работе надпочечников.

«В этом случае надпочечники кофеманов не воспринимают этот продукт как стрессовый фактор и не вырабатывают в ответ на его поступление гормоны кортизол, адреналин», - сказал Терушкин.

Врач посоветовал россиянам пить американо или эспрессо в небольших количествах. При этом он рекомендует отказаться от капучино и латте. Эти напитки содержат молоко и сахар и являются полноценным перекусом, резюмировал медик. // Фото: unsplash.com / Kevin Schmid