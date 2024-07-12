Россиянам рекомендовали избегать одного вида конфет

Гастроэнтеролог Екатерина Мельникова порекомендовала россиянам избегать употребления шоколадных батончиков с карамелью. Слова специалиста приводит Пятый канал.

Медик объяснила, что этот вид конфет содержит «зашкаливающее количество сахара». Она посоветовала выбирать сладости, сделанные из горького шоколада.

Нутрициолог Жанна Тиханычева добавила, что также не стоит есть конфеты, содержащие трансжиры. По ее словам, организм человека не усваивает трансжиры и откладывает их в жировую ткань. // Фото: freepik.com / Azerbaijan stockers