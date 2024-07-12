Умерла народная артистка России Любовь Стриженова

Ушла из жизни народная артистка России Любовь Стриженова. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным источника, Стриженова скончалась в возрасте 83 лет от инсульта. Она ушла из жизни в монастыре в Чувашии, где жила больше 15 лет. В 2008 году бывшая актриса ушла в монахини.

Широкому кругу зрителей Любовь Стриженова известна по роли Капитолины в киноэпопее «Вечный зов». Она состояла в браке с актером Олегом Стриженовым и родила от него ставшего актером и режиссером сына Александра. // Фото: unsplash.com / Parth Natani