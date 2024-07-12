Путин подписал закон о прогрессивной шкале подоходного налога

Владимир Путин подписал закон о введении в России прогрессивной шкалы подоходного налога. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

В соответствии с законом, с 2025 года в стране вводится пятиступенчатая шкала НДФЛ. Если годовой доход гражданина не превышает 2,4 миллиона рублей, то сохраняется базовая ставка в 13 процентов. Затем она повышается: до 15 процентов на доход до пяти миллионов рублей в год, 18 процентов - на доход до 20 миллионов, 20 процентов - на доход до 50 миллионов, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22 процента. Повышенный налог придется платить не со всей суммы, а только с превышения.

Отмечается, что новая шкала налогообложения не коснется северных надбавок. Также она не распространяется на выплаты участникам специальной военной операции. // Фото: kremlin.ru