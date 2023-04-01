«Навечное» присоединение Финляндии к России провозгласили в 1808 году

Если вам сегодня скажут, что у вас вся спина белая, — не верьте. 1 апреля — День дурака или День смеха — международный праздник. Сегодня принято подшучивать над знакомыми, друзьями и родственниками и разыгрывать их;

— 315 лет со времени публикации в 1708 г., первого газетного прикола. Дж.Свифт напечатал «альманах предсказаний», где сообщил, что астролог Партридж умрет через год. В 1709 году он сообщил, что предсказание сбылось, а мистер Партридж отбивался от соболезнований, убеждая всех, что он жив;

— Международный день птиц;

— День рождения коньяка;

— День математика;

— День растворимого кофе. 85 лет назад, в 1938 г., в Швейцарии состоялась презентация этого напитка;

— 275 лет назад, в 1748 г., испанский военный инженер Роке Хоакин де Алькубьерре с дюжиной рабочих приступил к раскопкам Помпеев;

— 245 лет назад, в 1778 г., бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара — $.

— 220 лет назад, в 1803 г., французское правительство запретило давать детям имена, которых нет в календаре;

— 215 лет назад, в 1808 г., император Александр I провозгласил «навечное» присоединение Финляндии к России;

— 155 лет со дня рождения французского поэта, драматурга Эдмона Ростана (1868-1918). Самая знаменитая его пьеса «Сирано де Бержерак» до сих пор не сходит со сцены, есть она и в репертуаре петрозаводского Театра кукол. Спектакль идет с аншлагом;

— 150 лет со дня рождения композитора Сергея Рахманинова (1873 -1943). В Петрозаводске сегодня начинается фестиваль «Мой Рахманинов», посвященный юбилею композитора. В его программе — выступления известных российских музыкантов, а также артистов Карельской госфилармонии, Музыкального театра, преподавателей и выпускников Петрозаводской консерватории;

— 120 лет назад, в 1903 г., создан футбольный клуб «Атлетико» (Мадрид);

— 110 лет назад, в 1913 году, для финансирования строительства железнодорожного пути С.-Петербург — Петрозаводск в Петербурге было создано акционерное общество «Олонецкая железная дорога»;

— 110 лет со дня рождения Лидии Ивановны Шеставиной (1913 - 1996), врача-фтизиатра, одного из организаторов здравоохранения в Карелии, заслуженного врача РСФСР и КАССР;

— 75 лет назад, в 1948 году, в Петрозаводске пущен в эксплуатацию домостроительный комбинат — одно из первых предприятий заводского домостроения в стране;

— 55 лет назад, в 1968 г., в Петрозаводске организована химчистка «Радуга» (ныне — ООО Химчистка «Радуга-3»);

— 30 лет назад, в 1993 г., в Петрозаводске открылись средняя школа № 48 и детский сад № 120.

— 25 лет назад, в 1998 г., в Лондоне на аукционе «Кристи» продана скрипка Страдивари за 1 млн. 526 тыс. долларов — мировой рекорд стоимости музыкального инструмента. В начале прошлого века скрипка принадлежала французскому скрипачу Рудольфу Крейцеру, именно она вдохновила Людвига ван Бетховена на написание знаменитой «Крейцеровой сонаты».