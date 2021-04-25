Население России к 2024 году сократится на 1,8 млн человек

Минэкономразвития прогнозирует резкое сокращение численности населения России: до 145,9 млн в 2021 году (на 0,6 млн меньше, чем в прежнем прогнозе), 145 млн в 2023 году (-1,3 млн к предыдущему прогнозу) и до 144,7 млн в среднем за 2024 год (прежний прогноз заканчивался на 2023-м). В предыдущем прогнозе в сентябре 2020 года Минэкономразвития прогнозировало, что численность населения в среднем за 2020 год составит 146,7 млн человек (по факту составила 146,5 млн) – об этом пишет РБК.

В итоге, согласно новому прогнозу, население России сократится на 1,7 млн человек (-1,2%) к 2024 году по сравнению с 2020 годом.

В документе Минэкономразвития указывает, что эти проекции учитывают государственные меры по повышению рождаемости.

Частично ухудшение прогноза связано с последствиями пандемии коронавируса: смертность в 2020 году по сравнению с 2019-м увеличилась на 323,8 тыс. человек. Естественная убыль населения составила в 2020 году 688,7 тыс. человек — почти в два раза больше, чем в начале 2020 года прогнозировал Росстат (-355,7 тыс.). // Фото: argumenti.ru