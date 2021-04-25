Горожане обратили внимание на странное крыльцо в центре Петрозаводска

Читатель прислал в редакцию эту фотографию. Это Петрозаводск, «Дом ремесел» на улице Кирова.

«Не решился подняться по этим ступеням. Похоже, плотницкое ремесло в Петрозаводске кончилось…»,

- написал он в сообщении к фотографии.

Действительно, крыльцо резко диссонирует с названием заведения. Наши-то люди ко всему привычны, а вот туристы, особенно иностранные, и впрямь побоятся подниматься по таким ступенькам.

Трогательно выглядит желто-красная кнопка, прикрепленная на этом убожестве. Она символизирует собой «безбарьерную среду». Вот только интересно, если сюда реально доберется человек с ограниченными возможностями и нажмет эту кнопку – что будет? Его наверх будут на руках заносить?..