Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья года-2021»

Администрация Петрозаводска продолжает прием заявок на муниципальный этап Всероссийского конкурса «Семья года-2021». Принять участие в отборочном туре могут граждане России, проживающие на территории карельской столицы, состоящие в зарегистрированном браке и воспитывающие (или уже воспитавшие) детей, в том числе:

- семьи, в которых создаются благоприятные условия для гармоничного развития каждого члена семьи;

- семьи, в которых дети получают воспитание, основанное на духовно-нравственных ценностях;

- социально активные семьи, занимающиеся общественно-полезной и благотворительной деятельностью, являющиеся организаторами социальных, экологических, спортивных, творческих и иных проектов в муниципальном образовании или регионе;

- семьи, члены которых имеют достижения в профессиональной деятельности, имеющие успешное семейное дело (бизнес);

- семьи, ведущие здоровый образ жизни, систематически занимающиеся физической культурой и массовым спортом и вовлекающие в них детей;

- семьи, уделяющие внимание эстетическому воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре.

В Петрозаводске конкурс проводится в основных номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Золотая семья», «Семья - хранитель традиций», а также в дополнительных : «Преодоление» и «Семья в науке».

Заявки от победителей предыдущих лет не принимаются.

Региональный конкурс, организатором которого выступает Управление записи актов гражданского состояния РК, традиционно проходит в два этапа - на уровне муниципалитетов (до 7 мая) и республики (до 4 июня).

Для участия в проекте необходимо подготовить наглядные материалы (видеоролик или альбом-презентацию), рассказывающие об истории, семейных ценностях, традициях и достижениях родителей и детей (в общественной, творческой, предпринимательской, спортивной, учебной, профессиональной или научной деятельности).

В прошлом году, напомним, семья Ложкиных из карельской столицы по итогам всероссийского финала вошла в число победителей. Конкурсанты были отмечены в номинации «Многодетная семья». // Фото: Яндекс.Дзен