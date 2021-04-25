25 апреля 2021, 10:56
Завтра вступает в действие летнее расписание автобусов Автовокзала
«ТВР-Панорама» публикует расписание в удобном формате вырезной книжечки
В среду, 28 апреля, выйдет в свет очередной номер газеты «ТВР-Панорама» с полным летним расписанием движения автобусов.
Летнее расписание автобусов вступит в действие уже завтра 26 апреля. Расписание необходимо иметь всем дачникам и людям, которые ездят из пригородов в Петрозаводск на работу.
В газете расписание будет опубликовано в виде книжечки, которую удобно вырезать из номера и сохранить, чтобы пользоваться им все лето.
Не пропустите: в среду номер «ТВР/Панорамы» с расписанием автобусов в розницу и по подписке. // Фото: автовокзал.орг