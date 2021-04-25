25 апреля 2021, 10:56
Общество

Завтра вступает в действие летнее расписание автобусов Автовокзала

«ТВР-Панорама» публикует расписание в удобном формате вырезной книжечки

В среду, 28 апреля, выйдет в свет очередной номер газеты «ТВР-Панорама» с полным летним расписанием движения автобусов.

Летнее расписание автобусов вступит в действие уже завтра 26 апреля. Расписание необходимо иметь всем дачникам и людям, которые ездят из пригородов в Петрозаводск на работу.

В газете расписание будет опубликовано в виде книжечки, которую удобно вырезать из номера и сохранить, чтобы пользоваться им все лето.

Не пропустите: в среду номер «ТВР/Панорамы» с расписанием автобусов в розницу и по подписке. // Фото: автовокзал.орг

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
Автовокзал
новое расписание
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движение автобусов
ТВР-Панорама
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