25 апреля 2021, 09:33
Общество

9 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией

Всем пациентам с пневмонией проводится исследование на коронавирус

Еще 9 человек поступили в больницы Карелии с диагнозом «внебольничная пневмония». Об этом информирует оперативный штаб региона по коронавирусу.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5799 пациентов, 134 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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Карелия
новости Карелии
оперативный штаб
коронавирус
внебольничная пневмония
госпитализация
больницы