25 апреля 2021, 09:33
9 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией
Всем пациентам с пневмонией проводится исследование на коронавирус
Еще 9 человек поступили в больницы Карелии с диагнозом «внебольничная пневмония». Об этом информирует оперативный штаб региона по коронавирусу.
Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5799 пациентов, 134 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.