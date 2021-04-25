9 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией

Еще 9 человек поступили в больницы Карелии с диагнозом «внебольничная пневмония». Об этом информирует оперативный штаб региона по коронавирусу.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5799 пациентов, 134 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.