Еще три смерти от коронавируса подтверждены в Карелии

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб. В Пряжинской ЦРБ скончался житель села Ведлозеро 1959 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска 1986 года рождения, в Пудожской ЦРБ скончалась жительница Пудожа 1949 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 38 человек. Из этого числа заболевших – 37 человек, из них 23 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 59 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7418,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3239,5 случая, по Северо-Западу – 5696,2.