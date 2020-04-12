Наряд ДПС остановил очередного пьяного водителя в Карелии

Сегодня ночью в Кондопоге был задержан очередной пьяный водитель, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«Автоинспекторы отстранили оп управления автомобилем «Шкода Рапид» водителя, находящегося с признаками опьянения. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, а нарушитель ПДД ожидает судебного решения»,

– говорится в сообщении ГИБДД по РК.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что за вождение в нетрезвом виде частью 1 ст. 12.26 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее мы сообщали, что в Петрозаводске был отстранен от управления транспортным средством в состоянии опьянения личный водитель высокопоставленного чиновника Минздрава Карелии. Подробности происшествия, а также видео с места событий можно посмотреть здесь.