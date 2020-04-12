Сегодня ночью горел жилой дом в Карелии

Серьезный пожар произошел сегодня ночью в поселке Пряже в Карелии, сообщает МЧС по РК.

«В 01:00 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района (7 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Пряжинский район, пгт. Пряжа, ул. Совхозная д. 19. В 03:19 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.