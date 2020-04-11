Пожар на пилораме произошел сегодня утром на юге Карелии

Пожарные быстро справились с возгоранием, которое произошло сегодня ранним утром в Олонецком районе Карелии, сообщает паблик «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».

«В 07 часов 15 минут произошел пожар: бытовое помещение на пилораме по адресу: д. Верховье, д. б/н. Для ликвидации пожара привлекались 1 АЦ-60 (УРАЛ), 1 АЦ-40 (131) 5 человек личного состава ПЧ-35 по охране г. Олонец. Руководитель тушения пожара начальник Отряда. В 07 часов 29 минут пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что сегодня ночью частный дом горел на улице Карла-Либкнехта в Олонце.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

Фото с паблика «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».