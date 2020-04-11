Серьезный пожар произошел сегодня ночью на юге Карелии

Пожарным потребовался час, чтобы потушить пожар, который произошел сегодня ночью в Олонце, сообщает паблик «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

«В 02 часа 55 минут произошел пожар: частный дом по адресу: г. Олонец, ул. Карла-Либкнехта, д.75. Площадь пожара составила 60м2. Для ликвидации пожара привлекались 1 АЦ-60 (УРАЛ), 1 АЦ-40 (131) 8 человек личного состава ПЧ-35 по охране г. Олонец. Руководитель тушения пожара начальник ПЧ-35. В 03 часа 30 минут пожар ликвидирован,

– говорится в сообщении.

О пострадавших и погибших не сообщается.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

Фото с паблика «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».