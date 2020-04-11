Стали известны подробности ДТП на трассе «Вологда-Медвежьегорск»

Ранее мы писали о том, что вчера, в пятницу 10 апреля, на федеральной трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск» в кювет вылетел автомобиль «Ниссан Альмера». Сегодня утром стали известны подробности ДТП от Госавтоинспекции Карелии.

«В 18:40 водитель автомобиля «Ниссан Альмера», выполняя маневр обгона, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель, 27-летний мужчина, был травмирован, пострадавшему оказана медицинская помощь»,

– говорится в сообщении ГИБДД РК.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть предельно внимательными на дороге, выполнять маневры без резкого ускорения и торможения и только убедившись в безопасности. Так же необходимо постоянно контролировать дорожную обстановку, учитывая неустойчивую весеннюю погоду (с разницей температур от плюса к минусу и осадками в виде дождя и снега).