11 апреля 2020, 00:00
Один человек пострадал в жестком ДТП в Карелии
Автомобиль «Ниссан Альмера» попал в аварию на трассе «Вологда-Медвежьегорск»
Серьезная авария произошла вечером 10 апреля в Пудожском районе.
На автодороге федеральной трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск» в кювет вылетел автомобиль «Ниссан Альмера». Судя по снимкам, автомобилю крепко досталось. Спасателям информация об аварии на магистрали поступила в 18:57.
Для ликвидаций последствий ДТП привлекалось дежурное отделение пожарной части-54 поселка Пяльма.
По сообщению отряда противопожарной службы, в дорожном происшествии пострадал один человек.
Фото: vk.com