11 апреля 2020, 00:00
Соцсети

Один человек пострадал в жестком ДТП в Карелии

Автомобиль «Ниссан Альмера» попал в аварию на трассе «Вологда-Медвежьегорск»

Серьезная авария произошла вечером 10 апреля в Пудожском районе.

На автодороге федеральной трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск» в кювет вылетел автомобиль «Ниссан Альмера». Судя по снимкам, автомобилю крепко досталось. Спасателям информация об аварии на магистрали поступила в 18:57.

Для ликвидаций последствий ДТП привлекалось дежурное отделение пожарной части-54 поселка Пяльма.

По сообщению отряда противопожарной службы, в дорожном происшествии пострадал один человек.

Фото: vk.com

 

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ДТП
пудожский район
новости Карелии
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