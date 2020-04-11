Один человек пострадал в жестком ДТП в Карелии

Серьезная авария произошла вечером 10 апреля в Пудожском районе.

На автодороге федеральной трассе А-119 «Вологда-Медвежьегорск» в кювет вылетел автомобиль «Ниссан Альмера». Судя по снимкам, автомобилю крепко досталось. Спасателям информация об аварии на магистрали поступила в 18:57.

Для ликвидаций последствий ДТП привлекалось дежурное отделение пожарной части-54 поселка Пяльма.

По сообщению отряда противопожарной службы, в дорожном происшествии пострадал один человек.

Фото: vk.com