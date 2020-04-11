11 апреля 2020, 11:59
Происшествия

Подозреваемых в краже молодых людей разыскивают в Петрозаводске

Полиции карельской столицы требуется помощь бдительных граждан

Молодой человек и девушка украли алкоголь в одном из магазинов в карельской столице. Их объявили в розыск, сообщает пресс-центр МВДпо РК.

«Сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение граждан, изображенных на видеозаписи. Они могут быть причастных к хищению алкоголя из магазина»,

– говорится в сообщении.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении или личности разыскиваемых, просят сообщать полиции по телефону: +7953-532-49-59. Конфиденциальность гарантируется.


 

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