Подозреваемых в краже молодых людей разыскивают в Петрозаводске

Молодой человек и девушка украли алкоголь в одном из магазинов в карельской столице. Их объявили в розыск, сообщает пресс-центр МВДпо РК.

«Сотрудниками отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение граждан, изображенных на видеозаписи. Они могут быть причастных к хищению алкоголя из магазина»,

– говорится в сообщении.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении или личности разыскиваемых, просят сообщать полиции по телефону: +7953-532-49-59. Конфиденциальность гарантируется.



