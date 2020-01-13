Нападение налетчика из Карелии на кассиров АЗС запечатлели видеокамеры

Видеозапись вооруженного нападения жителя Карелии на петербургские заправки оказалась в Сети. Налетчика из Олонца запечатлели камеры, установленные в помещениях АЗС.

"Подозреваемый признал вину и рассказал, что нападать предпочитает только на петербургские АЗС, в родной Карелии он ведет себя законопослушно",

- сообщил корреспондент "Фонтанки".

Выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичное правонарушение.

Напомним, грабителя, перепугавшего кассиров двух петербургских автозаправок, задержали в городе Олонец. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 января. По словам правоохранителей, налетчик действовал по одной схеме: заходил в торговый зал, угрожал кассирам ножом, забирал выручку и был таков.

Видеозапись произошедшего доступна по ссылке ниже.

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