13 января 2020, 14:35
Нападение налетчика из Карелии на кассиров АЗС запечатлели видеокамеры
Вооруженное ограбление в Санкт-Петербурге оказалось далеко не первым преступлением, совершенным жителем республики
Видеозапись вооруженного нападения жителя Карелии на петербургские заправки оказалась в Сети. Налетчика из Олонца запечатлели камеры, установленные в помещениях АЗС.
"Подозреваемый признал вину и рассказал, что нападать предпочитает только на петербургские АЗС, в родной Карелии он ведет себя законопослушно",
- сообщил корреспондент "Фонтанки".
Выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичное правонарушение.
Напомним, грабителя, перепугавшего кассиров двух петербургских автозаправок, задержали в городе Олонец. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 января. По словам правоохранителей, налетчик действовал по одной схеме: заходил в торговый зал, угрожал кассирам ножом, забирал выручку и был таков.
Видеозапись произошедшего доступна по ссылке ниже.