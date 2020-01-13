Девушку поймали за руку при попытке обворовать гипермаркет

В Росгвардии рассказали о хищениях из магазинов. Так, днем 10 января в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала сигнализация.

Сотрудники задержали и передали полицейским мужчину, 1977 года рождения, за хищение товара на сумму 1000 рублей. 11 января в половине первого ночи вновь потребовалась помощь работникам того же торгового заведения. За мелкую кражу задержали 18-летнюю петрозаводчанку.

Еще один аналогичный факт зарегистрирован в субботу. За хищение товара на сумму около 300 рублей был задержан 45-летний мужчина.



По сигналам тревоги росгвардейцы выезжали в Медвежьегорском, Сортавальском, Олонецком и Сегежском районах. Во всех случаях ущерб не превышал 1000 рублей.