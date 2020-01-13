13 января 2020, 14:18
Девушку поймали за руку при попытке обворовать гипермаркет
Ранее торговое заведение в Петрозаводске пытался обокрасть мужчина, 1977 года рождения
В Росгвардии рассказали о хищениях из магазинов. Так, днем 10 января в одном из гипермаркетов Петрозаводска сработала сигнализация.
Сотрудники задержали и передали полицейским мужчину, 1977 года рождения, за хищение товара на сумму 1000 рублей. 11 января в половине первого ночи вновь потребовалась помощь работникам того же торгового заведения. За мелкую кражу задержали 18-летнюю петрозаводчанку.
Еще один аналогичный факт зарегистрирован в субботу. За хищение товара на сумму около 300 рублей был задержан 45-летний мужчина.
По сигналам тревоги росгвардейцы выезжали в Медвежьегорском, Сортавальском, Олонецком и Сегежском районах. Во всех случаях ущерб не превышал 1000 рублей.