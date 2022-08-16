Нагиев взял паузу, у «Голоса» появится новый ведущий

55-летний ведущий популярного проекта «Голос» на Первом Дмитрий Нагиев решил взять творческую паузу. О переменах сообщил телепродюсер Юрий Аксюта. По его словам, решение было принято еще несколько сезонов назад. Нагиев вел проект на протяжении десяти лет.

«Прошлый «Голос» как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен. Новый сезон по традиции открывает конкурс для исполнителей старшего поколения, и вести его мы предложили одной из самых ярких звезд, несравненной и харизматичной Ларисе Гузеевой. Встречайте новую ведущую «Голос 60+!» - поделился с изданием Starhit Аксюта.

Лариса Гузеева пообещала, что постарается не подвести коллег, добавив, что готова к неизбежной критике в свой адрес. По словам ведущей другого популярного шоу, в раскрученные проекты всегда сложно входить.

«Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать и ты будешь раздражать. Я не знаю ни одного популярного проекта, когда появлялся новый ведущий, и народ кричал: «Аллилуйя! Мы вас ждали!» Так не бывает. Все складывается, все органично, все привыкают, и тут вдруг выходит Лариса… Поэтому я, конечно, готова к камням в свой адрес, готова к критике и понимаю, что она будет. Это неизбежно»,

- сказала актриса.

Проект «Голос 60+» вернется в эфир в ближайшее время. Кресла наставников займут Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

В разговоре с РБК Дмитрий Нагиев сообщил, что не будет участвовать в съемках нового сезона шоу «Голос. 60+» и «Голос» минимум сезон. (фото скриншот youtube.com)