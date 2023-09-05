Начало нового учебного года обсудили в Правительстве РФ

В России завершилась приемная кампания в вузы. Всего в этом году на первый курс российских университетов поступило 1 236 022 первокурсника, из которых 375 тысяч подали заявление через сервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании с зампредами Правительства.

Нововведением приемной кампании 2023 года было увеличение количества бюджетных мест, всего в России их было открыто 626 278. В официальной группе ПетрГУ рассказали, что студентами опорного вуза Карелии стали почти две тысячи человек, из них 1 551 поступил на бюджетные места. Всего в Петрозаводский государственный университет в этом году было подано 13 000 заявлений из 23 регионов страны.

Также особенностью приемной кампании этого года стало зачисление студентов по отдельной квоте для участников спецоперации и их детей. Всего в рамках отдельной квоты студентами стали 8,5 тысячи человек.

Такие ребята у нас есть практически во всех регионах. Многие из них поступили в ведущие вузы страны. Важно отметить, что ряд вузов принял решение о приеме таких абитуриентов сверх установленной квоты. Каждому студенту обеспечены все необходимые условия. Мы тщательно следим за реализацией гарантированных им прав,

– сказал Дмитрий Чернышенко.

Самыми популярными направлениями среди студентов в этом году стали информатика и вычислительная техника, педагогика и экономика. В Петрозаводском госуниверситете в топ-5 направлений вошли юриспруденция, два направления филологии, социология, мехатроника и робототехника.

По словам Чернышенко, среди наиболее востребованных вузов – РАНХиГС, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики и Финуниверситет.

Отметим, что по поручению Президента РФ в шести вузах России запущен пилотный проект новой национальной системы высшего образования. Он предусматривает создание новых уровней высшего образования: базового – со сроком обучения от 4 до 6 лет, специализированного – от 1 года до 3 лет и аспирантуры.

Также разработан новый макет федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, который позволит выстраивать индивидуальные образовательные траектории студентов, а также даст возможность получить несколько квалификаций.